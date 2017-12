Meligeni é eliminado em Miami Não deu para Fernando Meligeni. Bem que ele tentou e lutou muito, como sempre. Mas diante de um adversário forte e habilidoso em quadras rápidas, como o francês Nicolas Escude, o tenista brasileiro perdeu por 2 sets 0, parciais de 6/4 e 6/4, pela segunda rodada do Masters Series de Miami. A partida, disputada na quadra 2 de Crandon Park, foi emocionante, principalmente pela conhecida raça e determinação do brasileiro. Já no início do jogo, Escude mostrou a força de seu jogo e abriu vantagem de 3 a 0. Mas Meligeni não se intimidou diante das dificuldades e conseguiu empatar a série por 4 a 4. Depois, ele perdeu seu serviço num momento decisivo, dando a vitória parcial para o francês por 6 a 4, após 42 minutos de muita luta. A história do segundo set foi bem parecida, só que ganhou doses de ansiedade com várias interrupções por causa das chuvas em Miami. Logo no início desta segunda série, Escude novamente abriu vantagem de 3 a 0. O jogo parou pela primeira vez. O descanso fez bem ao brasileiro, que voltou a manter equilíbrio na partida, chegando aos 3 a 2. Nova paralisação e mais uma reação de Meligeni, que empatou por 3 games a 3. Só que, quando tudo parecia caminhar para uma reação efetiva do tenista brasileiro, Escude voltou a conseguir uma quebra de serviço e sacou para o jogo com 5 a 3. Mas, com outra incrível atuação, Meligeni devolveu a quebra e sacou com 4 a 5, salvou um match point, mas logo a seguir acabou perdendo a série e o jogo. Como consolo, restou um prêmio de pouco mais de US$ 9 mil e a certeza de que, aos 30 anos, ainda pode lutar por bons resultados mesmo em quadras rápidas, como as do Masters Series de Miami.