Meligeni é eliminado em Palermo O tenista Fernando Meligeni foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Palermo, ao ser derrotado pelo checo Bohdan Ulihrach por dois sets a zero. As parciais foram de 7/5 e 6/3. O brasileiro deve agora tentar uma vaga na chave principal do Torneio de Moscou. Depois, joga Lyon, Estocolmo e tenta entrar nos Masters Series de Madri e Paris.