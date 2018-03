Meligeni é eliminado em Stuttgart O tenista brasileiro Fernando Meligeni não resistiu à rodada dupla a que foi submetido no ATP Tour de Stuttgart. Depois de vencer o húngaro Atilla Savolt no começo da manhã por dois sets a um, de virada, Meligeni partiu para seu segundo jogo do dia e acabou eliminado pelo checo Jiri Novak. Sem ritmo e desconcentrado, Meligeni foi presa fácil e perdeu por 6/0 e 6/2. O brasileiro teve de jogar duas vezes nesta quinta-feira porque seu jogo de estréia foi adiado por dois dias seguidos por causa da chuva. Na próxima rodada Novak vai enfrentar o espanhol Tommy Robredo que venceu o alemão Alexander Popp por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-4) e 6/3.