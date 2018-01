Meligeni é eliminado em Viña Del Mar O tenista brasileiro Fernando Meligeni foi eliminado, nesta terça-feira, do ATP Tour de Viña Del Mar, no Chile, ao ser derrotado pelo compatriota Marcos Daniel, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Já o chileno Marcelo Ríos, número 36 no ranking da ATP, derrotou o compatriota Adrián García por 6/3 e 6/2. Outro que garantiu vaga na segunda rodada foi o espanhol Fernando Vicente, ao vencer Oscar Serrano, também da Espanha, por 3/6, 6/2 e 6/4. Ainda pela primeira rodada, o argentino Franco Squillari derrotou, por 7/5, 4/6 e 6/3, o espanhol Rubén Ramírez Hidalgo.