Meligeni é eliminado em Zagreb O segundo representante do Brasil está fora do Challenger de Zagreb, na Croácia. Fernando Meligeni, 30 anos (84.º na Corrida dos Campeões e 99.º no Ranking de Entradas da ATP), perdeu hoje para o espanhol Julian Alonso, 23 anos, por 2 a 0 (6/4 e 6/3). O Challenger de Zagreb distribui US$ 50 mil em prêmios e é disputado em quadras de saibro. Como o próprio Meligeni previu, o jogo foi duro. ?Alonso foi um adversário incansável e duro na entrega dos pontos?, afirmou o brasileiro, analisando os aspectos que deram a vitória ao espanhol. Eliminado do torneio de simples, Fernando Meligeni segue na competição de duplas ao lado do croata Ivan Vajda. Na estréia de ambos, ontem, bateram a parceria entre o norte-americano Kelly Gullett e o sul-africano Gareth Williams por 6/2 e 6/1. Amanhã, em horário ainda não determinado pela organização, Meligeni e Vajda voltam à quadra para enfrentar o argentino Enzo Artoni e o italiano Andres Schneiter, em jogo válido pelas quartas-de-final. Simoni - Também fora do torneio de simples, Alexandre Simoni segue na competição de duplas. Ao lado do macedônio Alexandar Kitinov , venceu os croatas Ivan Cinkus e Kresimir Ritz por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (5). Simoni e Kitinov voltam à quadra nesta quinta, contra adversários ainda não definidos. A partida de Simoni é válida pelas quartas-de-final.