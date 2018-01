Meligeni é eliminado na Argentina Certamente não será nada fácil para Fernando Meligeni digerir esta derrota na segunda rodada do ATP Tour de Buenos Aires. Depois de desperdiçar uma série de chances para vencer, o tenista brasileiro foi eliminado pelo argentino Agustín Calleri por 2 sets a 1, com 5/7, 6/3 e 6/3, num jogo longo e equilibrado nesta quinta-feira. "Não dá para acreditar nas chances que desperdicei", afirmou Meligeni. "Tive por várias vezes 0 a 40 no saque dele e faltou sorte, poderia ter chegado às quartas-de-final, pois sei que estou jogando bem, mas nem sei explicar o que aconteceu." Já no primeiro set, Meligeni poderia ter vencido com maior facilidade, mas conseguiu, pelo menos, manter um bom ritmo de jogo e fechou a série por 7 a 5. Depois, acabou sendo prejudicado por um problema físico. Quando perdia por 4 a 2 na segunda parcial, sentiu dores nas costas e, mesmo voltando a jogar com eficiência, não conseguiu evitar a derrota por 6 a 3. As maiores chances de vitória para Meligeni vieram mesmo no terceiro set. Em dois games, ele teve 0 a 40 no serviço de Calleri, mas faltou sorte nos momentos decisivos. Assim, acabou sofrendo outro 6/3. Agora, Meligeni viaja para o México, onde joga o ATP Tour de Acapulco. Apesar da derrota, ele segue confiante. "Acho que agora é bola pra frente", disse. "Tenho certeza de que estou jogando bem e posso conseguir bons resultados, uma pena que não tenha aproveitando estas boas chances aqui em Buenos Aires."