Meligeni é eliminado na Ericsson O Brasil está fora das finais da Copa Ericsson de Tênis, que acontece em São Paulo. A última esperança brasileira era Fernando Meligeni, que acabou perdendo nesta sexta-feira à noite para o argentino Agostin Calleri, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Mesmo sendo incentivado pelo bom público que foi ao Clube Paineiras do Morumbi, Meligeni não conseguiu vencer. Ele, inclusive, sentiu problemas físicos e não pôde jogar com toda sua força. Depois de ter perdido o primeiro set, Meligeni chegou a esboçar uma reação na segunda parcial. Mas as dores em seu braço esquerdo facilitaram o trabalho de Calleri, que acabou fechando o jogo com tranqüilidade. Sofrendo com os problemas físicos, Fernando Meligeni foi obrigado até a desistir de sua participação na chave de duplas. Ele estava classificado para as semifinais, ao lado de outro brasileiro, Flávio Saretta. As semifinais da chave simples da Copa Ericsson estão sendo dominadas por tenistas da Argentina. A partir das 10 horas deste sábado, o argentino Juan Ignacio Chela enfrenta o norueguês Jan Andersen. E logo a seguir, há um confronto argentino: Christian Kordasz contra Agostin Calleri.