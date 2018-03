Meligeni é eliminado na estréia Fernando Meligeni não passou do jogo de estréia no Torneio de Houston, no Texas. Nesta segunda-feira à noite, o brasileiro foi derrotado por dois sets a zero - parciais de 6/0 e 6/2 - pelo sueco Magnus Gustafsson. Também pela primeira rodada, o australiano Andrew Ilie, segundo cabeça-de-chave, eliminou o alemão Lars Burgsmuller em dois sets - 6/3 e 7/5.