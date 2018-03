Meligeni é eliminado na estréia Depois de passar pelo torneio classificatório, o tenista brasileiro Fernando Meligeni ficou na primeira rodada da chave principal do Master Series de Roma. Meligeni foi eliminado logo na estréia pelo sueco Andreas Vinciguerra por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 6/0. No final da manhã, a rodada de abertura já tinha os seguintes resultados. Vincenzo Santopadre (ITA) venceu Magnus Norman (SUE) por 6/4 e 6-3. Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu Sjeng Schalken (HOL) em 6/3 e 7/5. Fabrice Santoro (FRA) venceu Adrian Voinea (ROM) por 6/3 e 6/4 e Greg Rusedski (ING) venceu David Prinosil (ALE) por 6/3 e 6/2. Gustavo Kuerten estréia no torneio somente nesta terça-feira.