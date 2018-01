Meligeni é eliminado na estréia Fernando Meligeni foi eliminado na estréia do Torneio de Acapulco, no México. O tenista brasileiro foi derrotado pelo costa-riquenho Juan Antonio Marín, o substituto do norte-americano Vincent Spadea, que desistiu da competição nesta terça-feira. Ele perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.