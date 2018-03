Meligeni é eliminado na França O tenista brasileiro Fernando Meligeni está fora do Challenger de Aix-En-Provence, ao perder, nesta sexta-feira, para o suíço Marc Rosset, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6. Meligeni mantém o tabu das últimas duas semanas de não superar as quartas-de-final. Em Bermudas e Houston, o jogador brasileiro também fora eliminado antes das semifinais. No novo ranking da ATP, que será divulgado nesta segunda-feira, Meligeni, atual número 107, poderá cair posições.