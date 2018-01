Meligeni é eliminado nas duplas Nesta sexta-feira, o tenista Fernando Meligeni foi desclassificado ao lado do francês Anthony Dupuis na segunda rodada da chave de duplas do Aberto da Austrália. Eles foram derrotados pelos suíços Roger Federer e Yves Allegro por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Com a eliminação de Meligeni, o Brasil não tem mais representantes no torneio.