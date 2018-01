Meligeni é eliminado no Aberto de SP O tenista Fernando Meligeni não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro set e foi eliminado do Aberto de São Paulo pelo argentino Andres Dellatorre, neste sábado, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Ele retomou o duelo hoje já que na sexta-feira a chuva impediu o prosseguimento do jogo, quando o brasileiro perdia por 3 a 0. ?Ontem joguei mal e hoje eu não me encontrei na quadra?, disse. Agora, ele viaja para Austrália na segunda-feira para disputar o primeiro Grand Slam de 2003.