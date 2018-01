Meligeni é eliminado no ATP de Houston O tenista brasileiro Fernando Meligeni foi eliminado do ATP de Houston, ao ser derrotado, nesta sexta-feira à noite, nas quartas-de-final, pelo norte-americano Andy Roddick, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. O norte-americano Andre Agassi e o francês Olivier Mutis também garantiram vaga nas semifinais. Agassi massacrou o brasileiro Ricardo Mello (6/0 e 6/1), enquanto Mutis supreendeu o norte-americano James Blake (6/ 4, 6/7 (7/3) e 6/1).