Meligeni é eliminado no Brasil Open O tenista Fernando Meligeni deu adeus ao Brasil Open ao perder, nesta quinta-feira, para o argentino Gastón Etlis por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-6 (7/2). Após a boa campanha no ano passado, quando ficou com o vice-campeonato do torneio, o brasileiro caiu na segunda partida da competição, depois de estrear com vitória sobre o norte-americano Alex Kim. Etlis vai enfrentar nas quartas-de-final o vencedor do jogo entre Gustavo Kuerten e o norte-americano Mashika Washington.