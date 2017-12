Meligeni é eliminado no qualifying Fernando Meligeni acabou perdendo logo no seu primeiro jogo do qualifying para o Masters Series de Madri, que começa na segunda-feira. O tenista brasileiro foi eliminado pelo argentino José Acasuso, 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Guga também participa deste torneio e já está garantido na chave principal, como wild card, convidado dos organizadores.