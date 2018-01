Meligeni e Hewitt têm duelo de garra Fernando Meligeni tem o espírito da Davis; Lleyton Hewitt tem o estilo arrogante, de muita vibração e luta. E, ninguém tem dúvidas, de que a marca deste jogo será a emoção. A torcida passará por um grande teste, em que terá de ver as espalhafatosas comemorações do tenista australiano, enquanto a arbitragem estará atenta ao comportamento do público. Até hoje, Meligeni jamais conseguiu um bom resultado diante de Hewitt, nos dois jogos disputados. Mas, em nenhum deles, a emoção esteve tão acentuada como agora, e nas condições mais favoráveis ao brasileiro. Se as previsões de Fininho estiverem corretas, o duelo será memorável e extremamento longo. Os dois tenistas adotam estilos parecidos, com golpes consistentes de fundo de quadra, com o australiano sendo mais agressivo. O favoritismo nesta partida é mesmo de Lleyton Hewitt. Número 7 do ranking mundial é um jogador de grande talento e de bons resultados em várias superfícies. Sua única deficiência seria a de não ter golpes de definição, mas sabe usar bem o contra ataque. Sem querer assumir a responsabilidade da vitória. "O Meligeni joga muito bem, especialmente quando está no Brasil e acredito ainda que está realmente recuperado da lesão no tornozelo."