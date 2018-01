Meligeni é homenageado em São Paulo Fernando Meligeni teve um dia diferente nesta quinta-feira. Durante a promoção pelo governo do Estado do SMS Tennis Cup/Aberto de São Paulo o tenista foi homenageado com a medalha do mérito esportivo, que foi entregue pelo governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. O tenista é o cabeça-de-chave número 1 do torneio e fará sua estréia na quarta-feira, na quadra do Parque Villa-Lobos. Na homenagem, Alckmin ressaltou que nos últimos anos o tenista, que nasceu na Argentina mas mora em São Paulo desde criança, sempre foi um exemplo a ser seguido pelos jovens. O tenista ficou emocionado. ?Às vezes você até imagina: ?Pôxa! Fiz coisas legais!? Mas ter um governador e uma secretária de Estado falando as coisas que falaram é demais, é marcante, e vale muito mais do que qualquer prêmio que eu já tenha ganho em quadra.? Mais descontraído, o tenista brincou com o fato de estar usando terno. ?Fiquei 45 minutos na frente do espelho e penteei o cabelo pela primeira vez no ano?, contou Meligeni. ?Peguei tudo de melhor do meu pai, da família inteira, para chegar aqui na estica.? Meligeni diz que o Aberto de São Paulo servirá como importante preparatório para a temporada e não teme a pressão de ser o principal tenista do torneio jogando em casa. ?Quem foge de ser cabeça de chave número 1 não tem de estar no tênis?. O tenista também ressaltou um fato pouco comum deste torneio: o fato de ser gratuíto, permitindo o acesso de quem gosta de tênis mas não pode pagar o preço dos ingressos de outros torneios realizados no Brasil, como a Copa Davis. O Torneio Revelação, que vale um wild card para um juvenil foi disputado nesta quinta e continua na sexta. A disputa das chaves principais será realizada a partir de domingo até o dia 5.