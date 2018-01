Meligeni é o novo capitão da Davis O ex-tenista Fernando Meligeni foi escolhido nesta quinta-feira para ser o novo capitão da equipe brasileira na Copa Davis. A primeira opção da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) era Larri Passos, técnico de Gustavo Kuerten, mas não houve acerto com ele. ?Fiquei muito feliz, principalmente por ter vindo dos jogadores, que me procuraram e disseram que queriam que eu assumisse o cargo. Esse é um momento difícil e muito importante para o tênis brasileiro, hora de recuperar a credibilidade do esporte e a Davis é um evento de maior importância neste trabalho?, afirmou Meligeni. Como jogador, Meligeni participou 10 anos seguidos da Davis, de 93 a 2003. Além disso, chegou a ser número 25 do ranking mundial em 99, foi semifinalista em Roland Garros e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos na República Dominicana, em 2003. Mas seu desafio no comando da equipe da Davis será muito grande. Afinal, o Brasil caiu para a terceira divisão do torneio, depois do boicote dos principais tenistas do País no ano passado, em represália à antiga direção da CBT. E a estréia será já entre os dias 4 e 6 de março, contra a Colômbia, em Bogotá.