Meligeni e Sá estreiam nesta terça Os brasileiros Fernando Meligeni e André Sá fazem sua estréia nesta terça-feira no Torneio de Wimbledon. Fininho, como é chamado Meligeni, faz seu segundo torneio desde que terminou a parceria com o técnico Ricardo Acioly, com quem esteve por mais de seis anos. Sozinho inicia nova fase na carreira e terá pela frente amanhã na quadra de grama, a revelação argentina Guillermo Coria. André Sá faz um tira-teima diante do britânico Arvind Parmar. Curiosamente, perdeu para este mesmo adversário na estréia de Wimbledon do ano passado por 3 sets a 2 e agora tem a oportunidade da revanche. Além dos brasileiros, a rodada desta terça-feira terá ainda a estréia de outros dois dos favoritos ao título, o norte-americano Andre Agassi, diante do perigoso holandês Peter Wessels, e o australiano Patrick Rafter joga com o checo Daniel Vacek.