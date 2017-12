Meligeni e Sá jogam nesta quinta Um dia para ser lembrado. Isto é o que esperam os tenistas brasileiros que estarão em ação nesta quinta-feira em Flushing Meadows. Tanto Fernando Meligeni, como André Sá enfrentam fortes adversários, o inglês Tim Henman e o norte-americano Pete Sampras, respectivamente. Descontraído, Fernando Meligeni até vê um lado bom em enfrentar um dos astros do torneio. Seu tênis costuma render muito mais nos grandes desafios. "Quero que a quadra esteja cheia para dar um grande espetáculo", avisa Meligeni, que promete mostrar seu estilo cinematográfico, de correr em todas as bolas e fazendo pontos incríveis. "Acho que se o público começar a participar bastante, o clima na quadra vai ficar do jeito que gosto." Este seu estilo fez Meligeni conquistar até mesmo alguns fãs em pleno território norte-americano. Alguns torcedores que viram sua atuação diante de Andre Agassi, na terceira rodada de Roland Garros este ano, num jogo memorável, passaram a admirar o brasileiro. Ainda mais depois de Agassi ter confessado que gosta muito de enfrentar o brasileiro, pois os jogos são sempre disputados e num clima de alta intensidade. Enquanto isso, o inglês Tim Henman, número 9 do ranking mundial, em sua entrevista espera também por um "jogo atlético" de Meligeni. Sem muita modéstia, colocou-se como grande favorito para esta partida e parece até ter esquecido que na única vez em que se enfrentaram, no Masters Series de Montecarlo, em 1999, o brasileiro venceu por 2 sets a 1. Também André Sá, em nova fase desde que passou a ser treinado por Marcus Barbosa, tem a oportunidade de consagrar-se no caso de uma vitória sobre um dos maiores tenistas da história, Pete Sampras. O tenista brasileiro, obviamente, é comedido, mas sabe que seu adversário já não é o mesmo de outras épocas. Para ajudá-lo ainda mais, Sá vem embalado por boas vitórias desde o qualificatório até a estréia na chave principal do US Open.