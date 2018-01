Meligeni e Sá se enfrentam na estréia A primeira rodada do Brasil Open, que começa segunda-feira, na Costa do Sauípe, na Bahia, terá um duelo brasileiro: Fernando Meligeni x André Sá. Guga fará sua estréia contra o austríaco Julian Knowle, número 91 do ranking de entradas e com quem ele nunca jogou. Os demais brasileiros no torneio que distribui US$ 1 milhão em prêmios terão estréias difíceis, de acordo com o sorteio da chave principal realizado neste sábado. Flávio Saretta e Alexandre Simoni jogarão contra os argentinos Guillermo Coria e Agustin Calleri, respectivamente. Os outros três tenistas do País na disputa receberam convite da organização para participarem do Brasil Open. Ricardo Mello enfrenta o norte-americano Brian Vahaly, Daniel Melo encara o também norte-americano Cecil Mamiit e Júlio Silva terá pela frente o suíço George Bastl. Confira a chave masculina do Brasil Open: Juan Ignacio Chela (ARG) x Alex Kim (EUA) Nicolas Massu (CHI) x Qualifier Qualifier x Qualifier Gustavo Kuerten (BRA) x Julian Knowle (AUT) Mariano Zabaleta (ARG) x Stefano Galvani (ITA) Ramon Delgado (PAR) x Jérome Golmard (FRA) Júlio Silva (BRA) x George Bastl (SUI) André Sá (BRA) x Fernando Meligeni (BRA) Dominik Hrbaty (ESL) x Qualifier Ricardo Mello (BRA) x Brian Vahaly (EUA) Guillermo Coria (ARG) x Flávio Saretta (BRA) Tommy Robredo (ESP) x Luis Horna (PER) Agustin Calleri (ARG) x Alexandre Simoni (BRA) Vince Spadea (EUA) x Mario Ancic (EUA) Cecil Mamiit (EUA) x Daniel Melo (BRA) Michael Kohlmann (ALE) x Sjeng Schalken (HOL)