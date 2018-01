Meligeni e Saretta jogarão no Chile Os tenistas brasileiros Fernando Meligeni, número 74 do mundo, e Flávio Saretta, 92, confirmaram inscrição no Torneio de Viña del Mar, no Chile, entre 10 e 16 de fevereiro. A lista de participantes é encabeçada pelo argentino Gastón Gaudio (21º no ramking da ATP), seguido do chileno Marcelo Ríos (24º), do equatoriano Nicolás Lapentti (29º) e dos também argentinos José Acasuso (41º), Guillermo Coria (45º) e Agustín Calleri (50º). Ainda confirmaram presença os espanhóis Felix Mantilla (55º), Fernando Vicente (58º), David Ferrer (59º), David Sánchez (60º), Alberto Martin (61º), Albert Montañés (78º) e Albert Portas (88º). Além deles, o peruano Luis Horna (85º), os argentinos Franco Squillari (79º) e Mariano Puerta (116º), o húngaro Attila Savolt (95º), o checo Jiri Vanek (220º), os norte-americanos Alex Kim (118º) e Cecil Mamiit (111º), o croata Zeljko Krajan (108º) e o holandês John Van Lottum, mais os chilenos Nicolás Massú (56º) e Julio Peralta (627º). O torneio distribui US$ 400 mil em prêmios, mas será a primeira vez desde 1993 que o principal torneio chileno não inclui algum jogador classificado entre os 20 melhores do mundo.