Meligeni e Saretta vencem na estréia O brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória no Tess Tenis Classic, em Campinas, ao marcar 6/1 e 6/4 em Ronaldo Carvalho. Seu jogo era para ser diante do argentino Juan Pablo Brzezick, que desistiu da competição. Em Bastad, na Suécia, Fernando Meligeni também começou bem a semana, ao vencer na estréia o alemão Jens Knippschild por 6/4 e 6/1. Na próxima rodada, amanhã, terá pela frente o checo Bohdan Ulihrach.