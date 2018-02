Meligeni e Saretta vencem na Flórida Os tenistas brasileiros Flavio Saretta e Fernando Meligeni estrearam nesta terça-feira com vitória no Torneio de Delray Beach, na Flórida (EUA). Saretta derrotou o norte-americano Paul Goldstein com um duplo 6/4 e pega agora o norte-americano Vicent Spadea, que eliminou o francês Michael Llodra por 2 sets a 0. Meligeni também teve uma vitória tranqüila diante do húngaro Attila Savolt. Ele venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 e enfrenta na próxima fase o norte-americano Mardy Fish que passou pelo compatriota Andy Roddick, que abandonou no segundo set por contusão. O brasileiro Ricardo Mello foi eliminado pelo holandês Martin Verkerk por 2 a 0. Outros resultados desta terça: Alberto Martin (ESP) 2 x 1 Brian Vahaly (EUA) Michel Kratochvil (SUI) 2 x 0 Arnaud Clement (FRA) Robert Kendrick (EUA) 2 x 0 Stefan Koubek (AUT) Sargis Sargsian (ARM) 2 x 0 Guillermo Coria (ARG)