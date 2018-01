Meligeni e Simoni nas semifinais O tênis brasileiro garantiu dois jogadores nas semifinais do Brasil Open, com Fernando Meligeni e Alexandre Simoni. No seu melhor jogo da semana, como ele próprio assegurou, Meligeni derrotou o paraguaio Ramon Delgado por 6/1 e 6/4, enquanto Simoni superou Ricardo Mello por 6/4 e 6/3. No lado feminino, as duas maiores favoritas da competição, Monica Seles e Jelena Dokic irão decidir o título neste sábado. Animado com sua classificação para a semifinal, Meligeni volta à quadra neste sábado com muitas chances de garantir uma vaga na decisão do título, no domingo. Vai enfrentar o argentino Agustin Calleri, que surpreendentemente eliminou o compatriota Guillermo Cañas por 7/6 e 6/4. Desde 1999, quando esteve nas semifinais de Roland Garros, Meligeni não alcançava esta fase de uma competição. Chegou a vencer o título em Guadalajara, mas numa competição do nível challenger. Nas semifinais deste sábado, além de Meligeni x Calleri, Simoni desafia também o perigoso tenista checo Jans Vacek, que eliminou o brasileiro Flávio Saretta por 1/6, 6/3 e 6/2.