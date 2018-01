Meligeni e Simoni vencem mais uma Fernando Meligeni e Alexandre Simoni estão a uma vitória da chave principal do Torneio de Buenos Aires, que começa nesta segunda-feira. Os dois brasileiros venceram suas partidas neste domingo pela segunda rodada do qualificatório da competição. Meligeni ganhou do argentino por 2 a 0, 6-4 e 7-6 (7-3) e disputará vaga com o costa-riquenho Juan Antonio Marin. Simoni venceu o espanhol Alex Moron por 2 a 0 (6-4 e 6-3) e terá como adversário o austríaco Markus Hipfl.