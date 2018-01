Meligeni e Simoni vencem na estréia Os tenistas brasileiros Fernando Meligeni e Alessandro Simoni venceram neste sábado suas partidas de estréia no qualificatório para o Torneio de Buenos Aires. Meligeni passou fácil pelo francês Nicolás Coutelot, derrotando-o por 2 a 0, com parciais de 6-1 e 6-2. Simoni teve um pouco mais de trabalho. Depois de perder o primeiro set, ele reagiu e fechou a partida com parciais de 3-6, 6-0 e 7-6. Os qualificatórios para os torneios de ponta da ATP são um campeonato à parte. Na competição argentina, 32 tenistas lutam para ficar com uma das quatro vagas na chave principal reservadas aos atletas com baixa pontuação no ranking. Por isso, Meligeni e Simoni ainda precisam vencer mais dois jogos para entrar na competição. O próximo adversário de Meligeni é o argentino Martín Rodrigues, que eliminou o compatriota Marcelo Chapentier. Simoni enfrentará o espanhol Alex Morón, vencedor do jogo contra o argentino Patricio Rudi. O outro brasileiro na competição argentina é Gustavo Kuerten, que não precisa mais passar pela ?peneira? dos qualificatórios e é o primeiro cabeça-de-chave da competição. Sua estréia será na segunda ou terça-feira, contra o australiano Richard Fromberg. No torneio do México, que começa no dia 26 em Acapulco, Fernando Meligeni não terá de enfrentar o desgastante qualificatório. Os organizadores anunciaram neste sábado que ele é um dos tenistas que entram na chave principal como convidado. O outro será o mexicano Alejandro Hernandes. O convite, segundo o diretor da competição, é um "reconhecimento ao apoio que Meligeni sempre deu ao torneio". Gustavo Kuerten também estará na competição mexicana.