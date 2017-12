Meligeni é superado em torneio alemão O tenista brasileiro Fernando Meligeni foi derrotado nesta quarta-feira pelo espanhol David Sánchez por 2 sets a 1, com parciais de 7-4, 0-6 e 6-2, em partida válida pelas oitavas-de-final do Challenger de Brunswick, na Alemanha. Agora, Sánchez vai enfrentar, nas quartas-de-final, o vencedor do jogo entre o holandês Martin Verkerk e o também espanhol Alex López Morón. A competição não vale pontos para o ranking da ATP, porém, distribui US$ 150 mil em prêmios. Meligeni segue agora para Londres, onde vai disputar o torneio de Wimbledon. Em sua estréia, na segunda-feira, o brasileiro duela contra o argentino Guillermo Coria.