Meligeni embala e vence na Argentina Com jogadas espetaculares, vôos junto à rede, muita luta, correria e descontração, Fernando Meligeni redescobriu o seu velho estilo de jogar e, com ele, reencontrou-se com as vitórias. O conhecido Fininho venceu seu quarto jogo consecutivo em Buenos Aires, três pelo qualifying e, nesta terça-feira, estreou com vitória na chave principal da Copa AT&T, ao derrotar o marroquino Karim Alami por 7/5 e 6/4. Depois do jogo, não escondeu seu otimismo e alegria, com um resultado que pode dar um novo ânimo na sua carreira. "Estou realmente muito feliz por ter conquistado esta vitória", afirmou Meligeni. "Especialmente porque reecontrei o meu verdadeiro estilo de jogar, com descontração, alegria e assim sinto que sou um jogador bastante perigoso." Meligeni confessa que na temporada passada esqueceu-se de jogar da maneira que mais gosta. Esteve tenso, preocupado e, assim, seu jogo não rendeu o suficiente para mantê-lo entre os líderes do ranking. Veio uma seqüência de resultados ruins e algumas contusões. "Acho que no ano passado fiquei procurante meu jeito de jogar e não encontrei, nem na minha casa", ironizou. "Agora, acredito que fui encontrar este estilo novamente em Angra dos Reis, onde fiz uma pré-temporada muito boa e os resultados estão começando a aparecer." Pausa para o café - Num dos momentos mais importantes do jogo, no 4 a 4 do segundo set, quando Meligeni estava com muitas dificuldades para confirmar seu serviço, sua descontração foi importante para manter-se na luta pela vitória. O game já tinha passado dos dez minutos de duração e Fininho sugeriu então uma "pausa para o café". Karim Alami, simpático e bem humorado, aceitou o "convite" e partiu também para a mesinha dos jogadores e os dois tenistas tomaram uma boa dose de água. "Não aguentava mais", admitiu Meligeni. "Sugeri então esta pausa para o café e o melhor foi que Alami aceitou. Assim, como os dois jogadores pararam, o juiz não podia me punir com advertência e, esta parada, foi justamente o que precisava para recuperar forças e lutar pela vitória." Rodada - Além da eliminação de Marcelo Ríos, os resultados de outros jogos da rodada foram: Jiri Vanek (República Checa) ganhou de German Puentes (Espanha) por 6/4 e 6/4; Hernan Gumy (Argentina) de Nicolas Massu (Chile) por 6/3 e 6/1; Albert Postas (Espanha) de Arnaud Di Pasquale (França) por 6/4 e 7/6 (8/6); Tommy Rebredo (Espanha) de Christophe Rochus (Bélgica) por 6/4 e 6/3; e Frfanco Squillari (Argentina) de Agustin Calleri (Argentina) por 6/4, 3/6 e 7/5.