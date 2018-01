Meligeni embarca confiante para Davis O capitão da equipe brasileira na Copa Davis, Fernando Meligeni, embarca neste sábado para Montevidéu, junto com os tenistas Gustavo Kuerten, André Sá, Flávio Saretta e Ricardo Mello. Mostrando otimismo, ele também pede cautela no confronto contra o Uruguai, de 23 a 25 de setembro, na final do Zonal Americano do torneio. A vitória sobre o Uruguai dará ao Brasil a vaga na segunda divisão da Copa Davis. Por isso, a equipe está treinando forte nos últimos dias. ?Acompanhei o Guga e o Ricardinho lá no Aberto dos Estados Unidos. Com o Saretta e o Sá, tenho falado pela internet. Estão todos bem animados. É o último passo para não perder mais um ano na Davis. Vamos jogar o melhor tênis para sair desta situação?, disse Meligeni. Já em Montevidéu, a equipe brasileira começa a treinar junta no domingo. ?Os uruguaios gostam de Davis, são ?copeiros? e sei que vai ter bastante gente nos jogos. Tenho recebido notícias de lá. Tive um técnico uruguaio (Enrique Pérez) que me conta como estão as coisas. Temos melhor ranking, melhor tênis, mas é Copa Davis e eles vão fazer de tudo para complicar?, avisou Meligeni.