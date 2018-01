Meligeni enfrenta carrasco de Guga Em busca de uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Buenos Aires, o brasileiro Fernando Meligeni espera poder vingar Gustavo Kuerten e derrotar o argentino Agustín Calleri, que foi o responsável pela eliminação de Guga no torneio. O jogo desta quinta-feira também será um tira-teima. O retrospecto dos confrontos entre os dois tenistas mostra empate por 1 a 1. Curiosamente, ambas as partidas entre eles foram disputadas no Brasil. Na primeira, Calleri venceu na Copa Ericsson, em São Paulo, por 6/4 e 6/3. Depois, Meligeni ganhou na Costa do Sauípe, na Bahia, por 7/6 e 7/5. "Estou muito motivado a conseguir esta vitória", afirmou Meligeni, depois de seu treino nesta quarta-feira em Buenos Aires. "Sei que o Calleri vai vir muito confiante depois de ter vencido o Guga, na estréia, mas eu estou jogando bem e tenho chances de continuar na disputa do título." Meligeni conseguiu em Buenos Aires a sua primeira vitória do ano em jogo oficial. Depois da derrota sobre o norte-americano Michael Russell por convincentes 6/3 e 6/0, ele não esconde de ninguém que adquiriu mais confiança. Afinal, vinha de uma série de resultados ruins, na Austrália, em Milão e na Copa Davis, em Ostrava. Agora, de volta ao saibro, suas perspectivas mudam. "É claro que jogando novamente nesta superfície minhas chances aumentam, mas tenho certeza de que será um jogo bastante difícil", prevê o brasileiro. Meligeni está na parte de cima da chave do torneio de Buenos Aires e se passar para as quartas-de-final vai enfrentar o vencedor do jogo entre o argentino Mariano Zabaleta e o chileno Marcelo Ríos.