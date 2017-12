Meligeni enfrenta Escude nesta 6ª Depois de arrasar o eslovaco Karol Kucera, por 6/2 e 6/0, na sua estréia no Masters Series de Miami, Fernando Meligeni volta à quadra nesta sexta-feira. O tenista brasileiro irá enfrentar um dos favoritos ao título do torneio nos Estados Unidos, o francês Nicolas Escude. A partida deve começar por volta das 15h30. Como o Masters Series de Miami tem uma fórmula interessante de chave, com 128 jogadores, mas com os cabeças-de-chave saindo uma rodada à frente, somente a partir da rodada desta sexta-feira é que os principais favoritos começam a entrar em quadra.