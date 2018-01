Meligeni enfrenta o italiano Galvani Depois de fazer uma boa estréia na Copa Ericsson, ao vencer Júlio Silva, por 7/5 e 6/1, Fernando Meligeni volta a jogar nesta quinta-feira, pela Copa Ericsson no clube Paineiras do Morumbi. Vai enfrentar o italiano Stefano Galvani. O gaúcho Thomas Behrend, que joga pela Alemanha, passou para as quartas-de-final com vitória sobre o argentino Frederico Browne por 6/2 e 6/2.