Meligeni escala Guga e Ricardo Mello Fernando Meligeni acabou com o mistério e confirmou o que já era esperado: Gustavo Kuerten e Ricardo Mello serão os tenistas titulares do Brasil no confronto com as Antilhas Holandesas pela Copa Davis, a partir de sexta-feira, em Joinville (SC). Nesta quinta, às 10 horas, haverá o sorteio dos jogos. Capitão da equipe brasileira, Meligeni optou por deixar Flávio Saretta na reserva. Mas ele deve jogar a partida de duplas no sábado - o outro tenista convocado, André Sá, já está escalado para esse jogo. ?Por respeito aos jogadores, esperei até o último dia para definir os titulares. E só depois de uma conversa com todos é que resolvi anunciar o time?, revelou Meligeni. ?Desde que cheguei no primeiro dia de treinamentos já tinha uma formação na minha cabeça. Mas poderia mudar. Além disso, não queria abalar a motivação de ninguém.? As Antilhas Holandesas também confirmaram os titulares, sem poder com o seu principal tenista, Jean Julien-Rojer, que nem foi com o grupo para Joinville - preferiu continuar disputando torneios do circuito profissional. Assim, Alexander Blom e David Josepa, dois jogadores sem classificação no ranking mundial, irão enfrentar os brasileiros. Os confrontos de sexta-feira já estão definidos e o sorteio servirá apenas para determinar a ordem dos jogos. Número 2 da equipe brasileira, Guga jogará contra o principal jogador das Antilhas, Alexander Blom. E Ricardo Mello enfrentará David Josepa.