Meligeni esconde os titulares na Davis Tenistas brasileiros e uruguaios já treinam no Carrasco Lawn Tennis, em Montevidéu, para o confronto que acontece de sexta a domingo, valendo vaga na segunda divisão da Copa Davis. O time do Brasil conta com Ricardo Mello (88º colocado do ranking mundial), Flávio Saretta (108º), André Sá (148º) e Gustavo Kuerten (297º). E a equipe do Uruguai tem Marcel Felder (488º), Pablo Cuevas (496º), Martin Vilarrubi (668º) e Federico Sansonetti (1.497 º), com José Luiz Damiani como capitão. O técnico do Brasil, Fernando Meligeni, não fala ainda em escalação. Diz que não é uma questão de mistério, mas simplesmente uma estratégia sua. "Temos jogadores destros e canhotos e vamos manter essa indefinição para dificultar a preparação dos uruguaios", explicou. Apesar disso, é muito provável que Guga e Ricardo Mello joguem as partidas de simples, enquanto que Sá e Saretta disputem o confronto de duplas. Guga vem treinando em Montevidéu desde domingo e, com diplomacia, elogiou a torcida uruguaia. "Há dez anos não jogo no Uruguai, mas conheço bem os torcdores, pois entendem de tênis e sabem como incentivar sua equipe", afirmou o tenista brasileiro.