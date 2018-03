Meligeni espera batalha com Lapentti Ao seu estilo, Fernando Meligeni está preparado para enfrentar uma batalha em seu jogo da segunda rodada de Roland Garros 2001. O tenista brasileiro vai ter pela frente o talentoso equatoriano Nicolas Lapentti, 26º do ranking mundial, em partida programada para a quadra 7, nesta quinta-feira, com começo previsto para às 17 horas local (12 horas de Brasília). "Estou preparado para passar muitas horas na quadra", garantiu Meligeni. "Há alguns dias atrás treinei com o Nico (Lapentti) e ficamos horas trocando bolas. Agora estou prevendo um jogo equilibrado e acho que vai vencer quem estiver mentalmente mais forte." Apesar da força do adversário, o brasileiro não se assusta com o favoritismo do equatoriano. Meligeni costuma se superar em Paris e sabe que sua força de vontade e determinação podem levá-lo a resultados surpreendentes. "O Lapentti é um jogador de estilo de jogo parecido como o meu", avaliou Meligeni. "Corre em todas as bolas e a expectativa é de uma partida longa, por isso, a tática vai ser decisiva e quem tiver mais pernas, acho que vai levar vantagem." Para lutar por outra boa campanha em Paris, assim como fez em 1999, quando alcançou as semifinais, Meligeni tratou de treinar fora de Roland Garros nesta quarta-feira, para ter mais tranqüilidade e tempo na quadra. Nesta primeira semana do torneio, os jogadores costumam ter apenas uma ou no máximo duas horas de quadra disponíveis.