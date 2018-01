Meligeni está fora do Australian Open Fernando Meligeni já disse adeus à disputa do Aberto da Austrália, ao perder logo na rodada de abertura para o francês Sebastien Grosjean por 6/4, 6/2 e 6/3. Fininho até que conseguiu equilibrar a partida em todo o primeiro set, mas, de repente, perdeu a confiança em seus golpes e não impôs mais a esperada resistência. Nos principais resultados dos primeiros jogos do Aberto da Austrália, em Melbourne Park, o tailandês Paradorn Schrichapan, que teve a honra de abrir o torneio este ano, não decepcionou e venceu o austríaco Jurgen Melzer por 7/5, 6/4, 1/6 e 6/0. Outros resultados desta segunda: Sargis Sargsian (ARM) 3 x 1 Agustin Calleri (ARG) Mario Ancic (CRO) 3 x 0 Alexander Waske (ALE) Gaston Gaudio (ARG) 3 x 0 Thomas Enqvist (SUE) Albert Costa (ESP) 3 x 1 David Prinosil (ALE) Christophe Rochus (BEL) 3 x 0 Irakli Labadze (GEO) Paradorn Srichaphan (TAI) 3 x 1 Jurgen Melzer (AUT) David Sanchez (ESP) 3 x 2 Kristian Pless (DIN) Wayne Ferreira (RSA) 3 x 1 Tommy Robredo (ESP) Nicolas Lapentti (EQU) 3 x 0 Julien Benneteau (FRA) Michel Kratochvil (SUI) 3 x 0 Davide Sanguinetti (ITA) Karol Kucera (ESV) 3 x 0 Jan Vacek (RCH) Scott Draper (AUS) 3 x 1 Alex Kim (EUA) Sjeng Schalken (HOL) 3 x 0 Jack Brasington (EUA) Peter Luczak (AUS) 3 x 0 Attila Savolt (HUN)