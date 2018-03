Meligeni está na 2ª rodada em Paris Como se fosse para homenagear seu amor pelo torneio de Roland Garros, Fernando Meligeni ganhou um presente na sua estréia este ano. Nem precisou terminar sua partida para garantir vaga na segunda rodada. Seu adversário, o suíço Michel Kratochvil , com dores nas costas, desistiu do jogo quando perdia por 6/1 e 3/ 2 no segundo set. "Percebi que ele (Kratochvil) estava com algum problema, pois começou a bater muito na bola, arriscando demais e tratei de tomar cuidado", disse Meligeni. "Afinal, como não tinha nada a perder, poderia complicar." Não resta dúvidas de que foi um belo presente para Fernando Meligeni. Especialmente num torneio como Roland Garros em que o brasileiro costuma se superar e alcançar resultados incríveis como as semifinais de 1999. O próximo desafio de Meligeni será na quinta-feira diante do equatoriano Nicolas Lapentti. O brasileiro espera por um jogo equilibrado e de muita luta. "Nós, inclusive, treinamos juntos na semana passada", contou Meligeni. "Acho que vamos fazer uma partida bem disputada e quem estiver mais forte mentalmente deve sair com a vitória."