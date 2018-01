Meligeni estréia bem em Florianópolis Fernando Meligeni vem aproveitando bem os torneios no Brasil para somar pontos preciosos no ranking da ATP. Depois de chegar ao vice-campeonato na Costa do Sauípe, ele está jogando agora o torneio challenger de Florianópolis. Na sua estréia, nesta quarta-feira, o tenista brasileiro derrotou o chileno Adrian Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.