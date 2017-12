Meligeni estréia com boa vitória Fernando Meligeni começou bem a disputa do US Open, o último torneio do Grand Slam nesta temporada. Na primeira rodada, nesta segunda-feira, em Nova York, o tenista brasileiro derrotou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 6/4. Outro que venceu na estréia foi o australiano Patrick Rafter, cabeça-de-chave número 6 do torneio. Ele derrotou norte-americano Bob Bryan por 3 a 0, parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e 7/5. O francês Fabrice Santoro também ganhou: fez 3 a 1, com 7/5, 6/4, 6/7 (6/8) e 7/6 (8/6), no sueco Magnus Larsson.