Meligeni estréia com Franco Ferreiro Cabeça-de-chave número 1, o tenista Fernando Meligeni estréia no Aberto de São Paulo contra outro brasileiro, o jovem Franco Ferreiro, que recebeu convite da organização. O torneio começa a ser disputado na segunda-feira, no Parque Villa Lobos, na capital paulista. Em outro duelo de brasileiros, Flávio Saretta enfrenta Marcos Daniel. Alexandre Simoni estreará diante do argentino Sebastián Prieto.