Meligeni estréia com vitória em Miami Com um estilo agressivo - batendo forte na bola - Fernando Meligeni conseguiu uma boa vitória na sua estréia do Masters Series de Key Biscayne, ao superar o suíço Michael Kratochvil por 6/1 e 6/4. Na próxima rodada, Fininho tem um desafio maior pela frente. Na sexta-feira joga com o norte-americano James Blake. ?Estava com receio deste meio jogo de estréia, pois tinha perdido para Kratochvil na Austrália", contou Meligeni. ?Mas estou muito feliz com meu jogo. Mudei algumas coisas e os resultados estão aparecendo.? Meligeni disse que, aos 32 anos, não pode mais ficar trocando bolas com seus adversários, como fazia antes. Optou então por um estilo mais agressivo, batendo mais reto na bola, correndo um pouco mais de risco, mas garantindo mais rapidamente as definições dos pontos. ?Se voltar a jogar tão bem, que o Blake se cuide", disse com ironia Meligeni, que realmente espera por um bom jogo na próxima rodada. ?Gosto deste tipo de desafio. De repente vou jogar na quadra central e esta atmosfera me atrai. Vamos ver o que dá."