Meligeni estréia com vitória na França Depois de ter ido às quartas-de-final semana passada em Houston, nos Estados Unidos, Fernando Meligeni cruzou o Atlântico para estrear com vitória em Aux-en-Provence, na França, ao superar o francês Nicolas Thomann por 6/4 e 6/4. E Marat Safin, depois de ter chegado a final em Barcelona, semana passada, não estreou bem agora em Valência, cidade que viveu muitos anos. Perdeu para Franco Squillari por 6/4, 5/7 e 6/2. "É muito difícil deixar um torneio como Barcelona e, dois dias depois, já jogar em condições diferentes, com outro tipo de bola", justificou Safin. Nos outros jogos, Galo Blanco (ESP) ganhou de Alex Calatrava (ESP) 63 61; Juan Carlos Ferrero (ESP) de Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 64 64; Nicolas Massu (CHI) de Albert Martin (ESP) 62 76(4); e Christophe Rochus (BEL) de Albert Montanes (ESP) 36 76(3) 62.