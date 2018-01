Meligeni estréia contra Safin na 4ª O tenista Fernando Meligeni está na disputa do Kremlin Cup, torneio com US$ 1 milhão em prêmios. Sua partida de estréia será apenas na quarta-feira justamente diante do cabeça-de-chave número 1, o russo Marat Safin. Um detalhe curioso desta competição é que vem sendo dominada por Yevgeny Kafelnikov, que conquistou o título nos últimos cinco anos. Kafelnikov estréia com o compatriota Vladimir Voltchov.