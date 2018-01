Meligeni estréia nesta 3ª em Acapulco Depois de um período afastado das quadras, os maiores rivais de Gustavo Kuerten voltam aos torneios de tênis esta semana. O autraliano Lleyton Hewitt, recuperado de uma catapora, joga em San Jose, na Califórnia, Estados Unidos, nesta terça-feira, diante do francês Michael Llodra, e no mesmo torneio, Andre Agassi, que estava com uma contusão no pulso, enfrenta o compatriota Cecil Mamiit. Entre os brasileiros, Fernando Meligeni também estréia nesta terça-feira em Acapulco diante de um jogador vindo do qualifying, enquanto André Sá terá uma partida difícil em San Jose, contra o sueco Jonas Bjorkman.