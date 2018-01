Meligeni faz estréia contra revelação Com a tradição de revelar talentos, a Copa Ericsson entra no quinto ano de disputa, num circuito latino-americano com 7 países, e que em São Paulo esta semana vai reunir alguns bons jogadores na disputa dos US$ 75 mil em prêmios e pontos no ranking mundial. Um dos maiores destaques é o brasileiro Fernando Meligeni que vai fazer sua estréia, nesta terça-feira, diante de uma reveleção do tênis brasileiro, Júlio Silva, um tenista de muito empenho e dedicação, saído do qualifying. O jogo está programado para às 18h30, na quadra central do Clube Paineiras do Morumbi. Além de Meligeni, outros bons tenistas brasileiros estão na competição. Logo, no jogo de abertura desta terça-feira, um duelo curioso. O brasileiro Alexandre Simoni enfrenta Thomas Behrend, tenista gaúcho, mas que joga pela Alemanha. Outros brasileiros em ação serão Daniel Melo diante de German Fuentes, da Espanha, enquanto Flávio Saretta joga com o compatriota Thiago Alves, num duelo entre dois tenistas de futuro no tênis do País. Entre os destaques da competição está também o argentino Mariano Zabaleta, que estreou com vitória nesta segunda-feira ao marcar 7/6 (7/4) e 6/4, no alemão Oliver Gross. Já o brasileiro Ricardo Mello perdeu para o argentino José Acasuso por 6/4 e 6/3.