Meligeni fecha equipe da Davis Capitão do Brasil na Copa Davis, Fernando Meligeni anunciou nesta segunda-feira a equipe completa que embarca no próximo sábado para Bogotá, onde enfrenta de 4 a 6 de março a Colômbia pelo grupo II do Zonal Americano, a terceira divisão da competição. Fininho convocou quatro jogadores (Ricardo Mello, Flávio Saretta, André Sá e Bruno Soares) e pretende levar mais um, que será definido após conversa com os atletas. "Gostaria de levar juvenis, mas nesse primeiro momento não vai dar. O que importa é que todos no grupo estão com muita vontade de jogar, muito motivados e felizes. Parece incoerente, já que estamos na terceira divisão, mas olha só o que conseguimos. Lutamos por uma causa nobre, para melhorar o tênis no Brasil. Tiramos as pessoas que ficaram aqui (na confederação) por 10 anos e não fizeram nada, e agora estamos felizes por poder trabalhar para que o tênis volte a crescer", disse o ex-jogador. Meligeni também não definiu quem jogará simples ou duplas: vai esperar para ver o desempenho dos atletas. "Estou levando quatro jogadores. Todos têm chance de jogar na simples e na dupla e a cabeça deles tem que estar pronta para isso. Se chamar, tem de entrar para ganhar. Eles têm que comer a bola todo dia nos treinos." Sobre a não convocação de Gustavo Kuerten, o capitão assinalou: "Falei com o Guga no Sauípe e ele se colocou à disposição, mas tem suas prioridades, que no momento são voltar ao circuito, se recuperar, retomar a carreira. Depois da Colômbia, voltaremos a conversar." Ricardo Mello - Após chegar à semifinal do Brasil Open, o tenista número 1 do Brasil subiu quatro posições no ranking mundial - está em 54º na lista de entradas e 42º na Corrida dos Campeões. Nesta terça-feira, estréia no ATP de Acapulco, diante do espanhol David Ferrer, 47º do mundo. O confronto é inédito. O horário não estava definido até o fechamento desta edição.