Meligeni fica decepcionado com derrota A alegria demonstrada por Gustavo Kuerten depois da partida contra Patrick Rafter não se podia ver hoje em Fernando Meligeni - derrotado por 3 a 0 por Lleyton Hewitt, na segunda partida das quartas-de-final da Copa Davis. Ao contrário de Guga que venceu Rafter, Fininho não conseguiu mostrar o seu estilo cinematográfico de jogo, de correr em todas as bolas e incorporar o espírito de Copa Davis para conseguir resultados surpreendentes. Ficou decepcionado com sua atuação, pois sabia que poderia render mais. "Não pequei bem na bola neste jogo", lamentou Meligeni. "Queria ter levado este jogo para um equilíbrio maior, mas nada deu certo." Apesar da frustração de Meligeni, o técnico Ricardo Acioly não se mostrou de maneira alguma decepcionado com seu jogador. O capitão da equipe brasileira confessou que o empate é um bom resultado para o primeiro dia de jogos e acha que existe grandes chances de o Brasil passar para as semifinais. "Temos de ganhar dois jogos em três", disse. "Tenho muitas esperanças na dupla com Guga e Jaime Oncins, que já conseguiu resultados brilhantes em jogos da Copa Davis", prosseguiu. "Ainda teremos os jogos de simples no domingo com boas chances, pois o Guga pode ganhar do Hewitt, assim como o Fininho também tem condições de superar o Rafter, caso a decisão vá para a quinta partida."