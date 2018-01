Meligeni ganha 15 posições no ranking O vice-campeonato no Brasil Open, encerrado neste final de semana, proporcionou um salto para o tenista brasileiro Fernando Meligeni, que ganhou 15 posições no ranking da Corrida dos Campeões. Segundo a lista divulgada nesta segunda-feira, Meligeni ganhou 100 pontos e subiu da 72ª colocação para a 57ª. Outro que avançou bastante no ranking foi o espanhol Albert Montañes, finalista do Torneio de Bucareste. Montañes subiu 20 posições - da 100ª pulou para a 80ª colocação. O ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho do tenista na atual temporada - tem a liderança de Gustavo Kuerten, com 755 pontos. André Agassi vem em segundo com 683 e o australiano Lleyton Hewitt é o terceiro, com 635 pontos. Veja os 10 melhores na Corrida: 1 . Gustavo Kuerten Brasil 755 pontos 2. Andre Agassi EUA 683 3. Lleyton Hewitt Austrália 635 4. Patrick Rafter Austrália 557 5. Juan Carlos Ferrero Espanha 552 6. Yevgeny Kafelnikov Russia 400 7. Pete Sampras EUA 363 8. Sebastien Grosjean França 360 9. Tim Henman Inglaterra 352 10. Roger Federer Suiça 324 Brasileiros 57. Fernando Meligeni 101 107. Alexandre Simoni 42 122. Andre Sá 32 142. Flavio Saretta 21 179. Ricardo Mello 9 244. Fernando Costa 2